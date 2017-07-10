Сайт для родителей дошкольников «Нет, это нормально», который был создан агентством «Пикчер» и экс-сотрудниками «Ленты.ру», заморозят спустя семь месяцев после запуска. Об этом на странице проекта в фейсбуке объявила главный редактор сайта Лена Аверьянова.

По ее словам, у издания закончились деньги, при этом найти нового инвестора для сайта не удалось. Средства, вложенные в портал на начальном этапе, рассчитывались примерно на полгода.

«Все было отлично, мы сделали нечто, что оказалось востребованным, — и все это силами крошечной команды, раскиданной по планете и ни разу не собиравшейся на полноценную офлайновую летучку. Мы мечтали, что к осени соберем настоящую редакцию в офисе, начнем писать больше текстов, запустим парочку спецпроектов. Но бюджет, выделенный проекту, к настоящему моменту исчерпан, а нового источника финансирования нам найти так и не удалось», — рассказала редактор.

Сейчас Аверьянова собирается отдохнуть и посвятить себя ребенку, а после — найти новую работу и время для поддержки издания. «Я уверена, что этот проект нужен мамам и папам, и я знаю, что мы смогли стать рупором адекватного родительства. И очень хочется продолжить работу хоть в каком-то виде», — написала она.

Аверьянова сообщила Vc.ru, что недельная посещаемость сайта в среднем составляла 35 тысяч посетителей, общая аудитория проекта за все время его существования достигла отметки в 5 миллионов человек.

«Поисками инвестора занималась не я, а мои боссы, „Пикчер“. Кое-что вырисовывалось, но в конечном итоге сорвалось, а времени на то, чтобы начинать поиски заново, уже не было. Надеюсь, сайт продолжит работать в формате блога», — отметила Аверьянова.