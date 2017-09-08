Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор стремится сделать «ФК Открытие» прозрачным для инвесторов для возможной продажи на рынке. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Наш механизм санации направлен на то, чтобы быстро разобраться с проблемами банка, докапитализировать его напрямую, выработать бизнес-модель, которая будет прозрачна для инвесторов, генерировать доходы и предложить этот банк на рынок», — рассказала Набиуллина.

Отмечается, что Центробанк намерен не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках.

29 августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие». Для финансового оздоровления «Открытия» впервые будут использоваться средства Фонда консолидации банковского сектора.

Ранее The Village писал, как ситуация с «Открытием» повлияет на клиентов банка.