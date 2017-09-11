Организация «Виноградари и виноделы», объединяющая виноделов юга России, отправила в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой обратить внимание на закупки импортных вин для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота». «Ведомости» ознакомились с копией письма.

«Удивительно, что „Аэрофлот“ закупает только импортные вина, когда в России есть вина премиального качества, которые могут быть закуплены по такому контракту», — говорится в письме.

«„Аэрофлот“ выбирает для бизнес-класса импортное вино, потому что пока российские производители не могут предложить товара, равного по качеству, в необходимом количестве и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики, объясняет представитель авиакомпании: при равном качестве вино российских производителей выйдет значительно дороже. Пассажир бизнес-класса привык к вину высокого подтвержденного уровня качества, и мы должны быть уверены, что оправдаем эти ожидания», — прокомментировали журналистам представители авиакомпании.

«Поставщики „Аэрофлота“, видимо, не потрудились узнать, чего достигло российское виноделие: 9 миллионов бутылок премиального вина по доступной цене выпускается в год. Тот, кто принимает такие решения, не верит в российских виноделов и поступает непатриотично», — ответил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.