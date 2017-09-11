Аналитики пришли к выводу, что почти 8 миллионов российских заемщиков потенциально могут столкнуться с банкротством. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро.

По данным организации, около 660 тысяч заемщиков на конец первого полугодия задолжали более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

По подсчетам аналитиков, большая часть потенциальных банкротов — это заемщики с двумя открытыми кредитами (их 21 %). На втором месте — заемщики с тремя открытыми кредитами (19 %), на третьем — с одним кредитом (чуть менее 16 %).

По информации бюро, на кредитные карты приходится 5 % банкротств, средний размер долга по ним достигает 697 тысяч рублей. На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 миллиона рублей приходится 2,3 % случаев потенциальных банкротств.