Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely стал страховать всех пассажиров. Новые правила перевозок вступают в силу 11 сентября 2017 года. Об этом сообщает vc.ru.

Сумма страхования пассажира составляет 2,5 миллиона рублей. В список страховых случаев входят травмы, инвалидность и смерть пассажира при ДТП. В компании подчеркнули, что страховка распространяется на каждого пассажира, а не только на человека, который вызвал машину.

Уточняется, что сервис будет платить страховщику 11–14 рублей за каждую поездку.