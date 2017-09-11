Портал Irn.ru выяснил, в каких районах Москвы продаются самые дешевые квартиры в новостройках. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

Место

Район

Стоимость одного квадратного мера в рублях

Гольяново

100 529

Марьино

103 710

Западное Дегунино

103 767

Бирюлево Восточное

105 000

Орехово-Борисово Южное

114 000

Отрадное

114 600

Чертаново Южное

115 800

Дмитровский

116 043

Люблино

116 700

Рязанский

118 072