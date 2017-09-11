Портал Irn.ru выяснил, в каких районах Москвы продаются самые дешевые квартиры в новостройках. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

Место Район Стоимость одного квадратного мера в рублях

Гольяново 100 529

Марьино 103 710

Западное Дегунино 103 767

Бирюлево Восточное 105 000

Орехово-Борисово Южное 114 000

Отрадное 114 600

Чертаново Южное 115 800

Дмитровский 116 043

Люблино 116 700