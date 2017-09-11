Московские районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Портал Irn.ru выяснил, в каких районах Москвы продаются самые дешевые квартиры в новостройках. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.
Место
Район
Стоимость одного квадратного мера в рублях
Гольяново
100 529
Марьино
103 710
Западное Дегунино
103 767
Бирюлево Восточное
105 000
Орехово-Борисово Южное
114 000
Отрадное
114 600
Чертаново Южное
115 800
Дмитровский
116 043
Люблино
116 700
Рязанский
118 072
КомментарииПодписаться