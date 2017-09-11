Бизнесмен Сергей Михайлов, известный как Михась, подал новый иск к политику Алексею Навальному. Соответствующий иск уже зарегистрирован в ГАС «Правосудие».

Михайлов требует от Навального опровержения и удаления поста политика «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Речь идет о посте на сайте Навального от 7 августа. В чем суть претензий предпринимателя — неизвестно.

Первый иск Михайлов подал после показа фильма про Юрия Чайку «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом» и лидером Солнцевской ОПГ, и требовал компенсации размером 500 тысяч рублей. Тогда иск бизнесмена удовлетворен не был.