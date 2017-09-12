Российские пенсии в реальном выражении сократятся в ближайшие три года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По данным газеты, такой макропрогноз внесло в правительство Минэкономразвития. Уточняется, что пенсии сократят на 0,7 % в 2018 году и по 0,6 % в 2019–2020 годах. При этом, по данным экспертов, основная причина такого падения — отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам.

В 2018 году на пенсиях также отразится инфляция: ее ожидаемый уровень — 4 %. Он превышает индексацию выплат, ориентируемую на уровень 2016 года, — 3,7 %.

В 2016 году в правительстве решили не индексировать пенсии работающих пенсионеров. Однако в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подумать над возможностью вернуть ее. При этом настоящий бюджет 2018–2020 годов этой индексации по-прежнему не предусматривает.

Сейчас количество неработающих пенсионеров в России составляет около 10 миллионов человек.