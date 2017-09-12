Министерство иностранных дел России обновит сайты диппредставительств и перенесет их на российские мидовские серверы. Об этом со ссылкой на директора департамента информации и печати Марию Захарову сообщают «Известия».

Кроме того, в ведомстве планируют привести сайты к единому стилю. «Эта работа ведется давно. В той или иной стране есть свои нюансы. Такая задача была поставлена, и мы ее постепенно реализуем. Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе мидовского сервера. Еще над 69 работают наши специалисты. Надеемся закончить их до конца года. Рассчитываем унифицировать и придать интернет-страницам наших посольств, генконсульств, постпредств и территориальных органов МИД единообразие. Есть три дизайн-макета, различающихся по своим возможностям», — отметила Захарова.

По мнению экспертов, унификация и переезд сайтов положительно скажутся на безопасности интернет-страниц загранучреждений и позволят минимизировать риск внешних атак на них.