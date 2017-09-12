Федеральная антимонопольная служба обратилась в Росрыболовство с просьбой предоставить информацию о завышении цен на дальневосточные морепродукты в магазинах центральной части России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство запросило перечень видов продукции и данные о росте цен на них. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков отмечал, что при транспортировке морепродуктов с Дальнего Востока в центральную Россию цены увеличиваются в три-четыре раза.

По данным Минсельхоза, 20–30 % розничной цены приходится на посредническое звено, еще около 15 % составляет торговая надбавка. Министерство указало на возможность снизить стоимость дальневосточных морепродуктов за счет изменения тарифов на железнодорожные перевозки, ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей, оптово-распределительного центра и транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке.