Выпускники МГУ имени Ломоносова заняли 15-е место среди самых успешных в мире в рейтинге университетов по трудоустройству QS Graduate Employability Ranking. Материалы опубликованы на сайте центра.

Также бывшие студенты университета расположились на 64-м месте рейтинга по критерию «репутация среди работодателей». В итоге МГУ вошел в группу 112–120 лучших вузов мира по трудоустройству.

Всего в рейтинг попали 11 российских вузов. Среди них — СПбГУ (группа 141–150), МГИМО (201–250), НИУ ВШЭ (251–300). Кроме того, в списке значатся МГТУ имени Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», РЭУ имени Плеханова, Новосибирский и Томский государственные университеты.

Лидер рейтинга традиционно Стэнфордский университет, следом за ним идет Калифорнийский университет, а третье место занял Гарвард.