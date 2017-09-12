Абоненты Tele2, пострадавшие от сбоев в сети 6 и 7 сентября, получат компенсацию в 50 рублей или скидку 25 % на абонентскую плату в случае пользования пакетными тарифами. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что сбой случился из-за работ по улучшению качества мобильного интернета. Оператор собирается внедрить новую технологическую платформу, и для этого ему потребовалось перезагрузить абонентские интернет-настройки.

Общее количество пострадавших клиентов Tele2 не раскрывает, но считает незначительным.

Сбой в работе Tele2 произошел 6 и 7 сентября 2017 года в нескольких регионах России.

Ранее The Village рассказывал, как получить компенсацию при сбоях в сети.