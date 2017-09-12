Ассоциация туроператоров России подготовила рейтинг самых дешевых пляжных туров с вылетом из Москвы 30 сентября. Он опубликован на сайте организации.

Из рейтинга следует, что выгоднее всего недельная путевка в октябре обойдется туристам, летящим в Сочи. Стоимость самого дешевого тура в Большой Сочи, исходя из выбранных ассоциацией критериев, составила 20 603 рубля на двоих.

В число бюджетных направлений также вошла Анапа (23 137 рублей). Самым дешевым зарубежным направлением оказалась Греция: стоимость недельной путевки туда с проживанием для двоих начинается от 23 319 рублей.

В пятерку самых дешевых пляжных курортов в октябре, по данным туроператоров, также вошли Крым (26 064 рубля) и Италия (36 985 рублей).