С 12 сентября в Алматы официально запустилось издание «The Village Казахстан». Об этом рассказал сооснователь медиахолдинга Look Аt Media Алексей Амётов.

«The Village Казахстан» развивается по франшизе в соответствии с гайдлайнами LAM. Права на нее выкупило ТОО Akyn Media, сооучредителями которого являются главный редактор издания Айсана Ашим и его арт-директор Гликерия Зяблицкая.

«У нас очень сильная, бойкая команда. Начали с Алматы, дальше полностью охватим Астану и другие города Казахстана. Будем делать качественную журналистику о городе и людях», — рассказала Ашим. Раньше она возглавляла онлайн-издание The Steppe, стажировалась в «Медузе» и работала в SNC, Esquire и Forbes.

Материалы на сайте публикуются на русском языке. Форматы, темы и визуальная составляющая схожи с московской версией сайта. Помимо новостной ленты, здесь также представлены рубрики «Город», «Люди», «Бизнес», «Развлечения», «Еда», «Стиль» и «Дети».

«Я рад, что у нас запустилась третья франшиза The Village за границей. К Минску и Киеву присоединился Алматы. Там прекрасная команда, и уже с момента старта видно, что это будет классный продукт!» — прокомментировал запуск сооснователь Look At Media Алексей Амётов.

The Village работает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и городах на побережье Черного моря — в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе и Геленджике — развивается по франшизе. Кроме того, в феврале запустилась украинская, а в июне — белорусская версия издания. Обе они развиваются по франшизе.

Франшиза The Village+ рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек. К концу 2017 года Look At Media планирует открыть десять региональных представительств. О принципах отбора заявок и правилах работы с партнерами можно прочитать здесь.