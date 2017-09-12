Федеральная антимонопольная служба признала «Бинбанк Диджитал» виновным в нарушении закона «О рекламе» после рекламы новой зарплатной карты. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Уточняется, что реклама на сайтах сообщала: «Зарплатная карта. +10 % к зарплате. Начисляем 5 % на остаток по счету каждый месяц и бонусы 5 % с покупок». При этом на официальной странице банка никакой информации о порядке прибавки 10 % к зарплате не имеется.

«Рекламное послание о 10 % к заработной карте недостоверно, поскольку одна и та же сумма денег не может храниться на счету карты и одновременно тратиться на оплату товаров, соответственно, максимальный размер дохода не может составит 10 % ни при каких условиях. Максимум, который может получить клиент зарплатной карты, составляет 5 %», — прокомментировали предъявленное обвинение в ФАС.

Бинбанк обязан устранить нарушения.