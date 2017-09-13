Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом, сообщает ТАСС.

Суд также ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Эта процедура является завершающей при банкротстве, в ходе производства организация ликвидируется.

Финансовые проблемы перевозчика начались в 2012 году. С момента начала процедуры наблюдения активы компании существенно снизились, заявил на заседании суда представитель управляющего.

«По итогам 2016 года активы должника составляли более 67 миллиардов рублей, за 2017 год отчетность не представлялась. Произошло существенное снижение активов, на 2015 год они составляли более 73 миллиардов рублей», — отметил он.

Авиакомпания «Трансаэро», считавшаяся крупнейшим частным перевозчиком в России, прекратила полеты в конце 2015 года из-за резко обострившихся финансовых проблем и последовавшего за этим отзыва сертификата эксплуатанта. В компании запустили процедуру наблюдения. Ранее обсуждались различные варианты перезапуска бизнеса.

The Village писал о том, как сотрудники авиакомпании отнеслись к проблемам «Трансаэро».