Ростуризм призвал туроператоров с пониманием отнестись к отказам туристов от поездок на Кубу, на которую обрушился ураган «Ирма». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Часть отелей на Кубе временно закрыты. Рейсы между Кубой и Россией выполняются с учетом погодных условий. В этой связи российским туристам в случае принятия решения о поездке на Кубу необходимо уточнять у своих туроператоров (турагентов) информацию по вылету и фактическому размещению», — отмечается в сообщении.

Ураган нанес ущерб инфраструктуре ключевых туристических центров республики. Были нарушены водо- и энергоснабжение, коммуникационные сети, пострадал гостиничный фонд.

«Ростуризм обращает внимание туроператоров (турагентов) на то, что в соответствии с „Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта“ (утверждены постановлением правительства от 18.07.2007) исполнитель обязан предоставить потребителю продукт, качество которого соответствует требованиям, а также договору о реализации туристского продукта. Также по соглашению между туроператором (турагентом) и туристом допускается перенесение сроков турпоездки и (или) замена направления (места отдыха)», — говорится на сайте.