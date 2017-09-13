«Почта России» начала продавать электронику на своей торговой площадке «Почта Маркет». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя с гарантией качества. Свыше 30 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности», — заявил глава департамента электронной коммерции «Почты России» Алексей Вайсберг.

Уточняется, что новая платформа объединяет сайт market.pochta.ru и торговлю через бумажные каталоги в 42 тысячах почтовых отделений.

Ранее сообщалось, что «Почта России» запускает продажу продуктов через почтовые каталоги.

Собственную торговую площадку «Почта России» запустила в октябре 2016 года.