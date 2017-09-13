Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новое приложение от «Яндекс.Дзен», грядущие сокращения в банках из-за новых технологий, самособирающаяся электроника, новый фонд Target Global и другие новости.

Новое приложение от «Яндекс.Дзен»

«Яндекс.Дзен» выпустил мобильное приложение для Android. Оно позволяет просматривать персональную ленту рекомендаций и следить за ней при помощи виджета и уведомлений.

Падение курса биткоина

Курс биткоина 13 сентября упал ниже 4 тысяч долларов, достигнув трехнедельного минимума. К 13:00 по московскому времени курс криптовалюты на бирже составил 3 965 долларов. 12 сентября криптовалюта торговалась на уровне 4 182 долларов.

Падение курса криптовалюты произошло после критических высказываний главного исполнительного директора банка JP Morgan Джейми Даймона, который заявил, что «нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха».

Финансовые потери киноиндустрии

Сейчас дистрибьюторы платят 3,5 тысячи рублей за прокатное удостоверение. В Минкультуры предлагают взимать с прокатчиков 5 миллионов рублей за фильмы, у которых больше 100 сеансов в российских кинотеатрах. Иначе прокатчику будет грозить лишение прав на прокат любых картин в стране. В результате эксперты прогнозируют падение кассовых сборов в стране на 7 % — на 3,5 миллиарда рублей в год.

При этом в Минкультуры рассчитывают, что повышение стоимости прокатных удостоверений очистит прокат от «низкопробных» западных картин и позволит собирать в Фонд кино 2,2 миллиона рублей в год. Деньги планируют потратить на поддержку отечественного кинематографа.

Грядущие сокращения в банках из-за новых технологий

Экс-глава финансовой корпорации Citigroup Викрам Пандит предупредил, что в ближайшие пять лет новые технологии могут оставить без работы 30 % банковских служащих.

«Все, что мы сейчас видим в области искусственного интеллекта, робототехники и использования естественного языка (взамен языка машинных кодов. — Прим. ред.), все это делает процессы значительно легче. Все это изменит работу бэк-офиса», — заявил Викрам Пандит.

Самособирающаяся электроника

Инженеры из Массачусетского технологического института напечатали на 3D-принтере электронные устройства, которые меняют свою форму после печати. Для того чтобы устройство приняло заданную форму, его нужно отклеить от подложки.

Новый фонд Target Global

Международная компания Target Global запустила новый венчурный фонд объемом 100 миллионов евро. Target Global планирует потратить средства нового фонда на инвестиции в стартапы на ранних стадиях развития в Германии и Израиле, а также в странах Евросоюза. Средняя сумма сделок на посевной и А-стадии составит 2–5 миллионов евро.