За лето стоимость аренды самого дешевого жилья в Москве выросла почти на четверть — с 17 тысяч рублей в мае до 21 тысячи рублей в сентябре. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на рейтинг, составленный компанией «Инком-Недвижимость».

Так, за минимальную сумму можно снять однокомнатную квартиру в 22-этажном доме на улице Маршала Савицкого в пешеходной доступности от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Уточняется, что скачок минимальной арендной ставки — наибольший с начала года.

На втором месте рейтинга оказалась однокомнатная квартира недалеко от станции метро «Кузьминки» за 21,7 тысячи рублей. Замыкает тройку самых дешевых предложений квартира, расположенная вблизи станции метро «Скобелевская», аренда которой обойдется в 22 тысячи рублей.

Ниже расположились однокомнатная квартира рядом со станцией метро «Молодежная» (24 тысячи рублей) и квартира на улице Винокурова в десяти минутах ходьбы от станции метро «Академическая» (32 тысячи рублей).