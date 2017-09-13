Ассоциация туроператоров России рассказала о случаях незаселения клиентов туроператора «Натали Турс» в отели на Мальдивах. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

По информации АТОР, клиенты «Натали Турс», которые 10 сентября прилетели на Мальдивы, не смогли заселиться в отели из-за отсутствия оплаты от туроператора. Часть туристов заселили только после повторной оплаты, а некоторым пришлось жить в хостеле.

Уточняется, что с проблемами при заселении на Мальдивах столкнулись более 50 туристов. Причина таких проблем в том, что до отелей не дошли деньги и они сняли бронь. По данным АТОР, деньги в отели поступят в среду, 13 сентября.

При этом, по мнению турагентов, у туроператора образовался кассовый разрыв. Это могло произойти потому, что «Натали Турс» оплатил номера «под заезд» туриста», а также потому, что у туроператора нет своих депозитов в отелях.

В «Натали Турс» отрицают проблемы в компании.