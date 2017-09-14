«Яндекс. Переводчик» начал использовать нейросетевой перевод. Новая технология добавилась к существующему с момента запуска приложения статистическому переводу, рассказали The Village в компании.

Теперь вводный текст переводят обе модели, после чего алгоритм на основе машинного обучения сравнивает результаты и предлагает лучший. Отмечается, что подобный гибрид позволяет повысить качество перевода.

Нейросеть не разбивает текст на отдельные слова и фразы, так как получает на вход предложение целиком. Такой подход позволяет учесть контекст и в зависимости от него передать смысл. Плюс статистической сети в том, что она лучше переводит редкие слова.

Кроме того, переводы нейронной сети проходят дополнительную проверку, чтобы уменьшить количество грамматических ошибок.

На данный момент гибридная сеть работает только для переводов с английского на русский, на которые приходится до 80 % всех запросов. Пользователи могут сравнить работу обеих систем и выбрать понравившуюся.