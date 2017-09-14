Некоторые россияне в 2016 году смогли поехать за границу, заплатив за это менее 100 рублей. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на отчет туроператоров, направленный в Ростуризм.

Согласно данным, некоторые туроператоры продавали туры за границу по цене от 20 до 600 рублей. Так, хабаровская турфирма «Ника-Тур ДВ» отчиталась о 7,9 тысячи туристов, которые были отправлены в зарубежные туры в прошлом году. При этом общая цена всех туров составила 741,3 тысячи рублей. Получается, что средняя цена тура компании составила 94 рубля с человека.

У туроператора «Бригантина» из Иркутской области средняя цена тура составила, по расчетам «РБК», 180 рублей с человека. «Бригантина» отчиталась перед Ростуризмом о 22,4 тысячи клиентах, при этом общая цена туров составила чуть больше 4 миллионов рублей.

В Ростуризме на запрос «РБК» ответили, что ведомство не имеет полномочий по контролю и надзору за туроператорами, но пообещали, что направят запросы фирмам, чьи отчетные данные вызвали вопросы.

Так, после запроса в едином реестре изменилась информация об общей цене проданных заграничных туров у компаний «Мега-Тур» из Благовещенска и «Кубаньтурист» из Краснодара. По данным на конец августа этого года средняя цена одного тура у этих компаний составляла 21 и 33 рублей с человека соответственно.