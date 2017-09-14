Глава Банка России Эльвира Набиуллина​ предупредила о риске введения криптовалют в легальный оборот. Ее слова приводит агентство «РБК».

Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. [Их] стоимость во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекаются все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос, нужно ли [это] легализовывать ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, глава ЦБ России

Набиуллина также отметила, что нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках «этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которые делают наши граждане».

«Подходя к регулированию, надо очень четко оценивать этот феномен», — заключила Набиуллина.