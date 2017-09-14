Эльвира Набиуллина — об «опасности криптомании»
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о риске введения криптовалют в легальный оборот. Ее слова приводит агентство «РБК».
Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. [Их] стоимость во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекаются все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос, нужно ли [это] легализовывать
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, глава ЦБ России
Набиуллина также отметила, что нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках «этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которые делают наши граждане».
«Подходя к регулированию, надо очень четко оценивать этот феномен», — заключила Набиуллина.
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