Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что создание реестра майнеров криптовалют не отрегулирует рынок электронных платежных средств и не выведет его на законодательный уровень. Об этом сообщает информагентство «Москва».

К сожалению, это пока низкий уровень компетентности у наших граждан, и поэтому появляются такие заявления. Нужно повышать уровень знания, чтобы понимать, каким образом необходимо регулировать отрасль. Реестр майнеров, конечно, абсолютно ничего никому не даст. Это бесполезная вещь, не потому что нельзя ввести, вопрос в том, зачем это делается. В данном случае, это как муравьев в муравейнике считать Дмитрий Мариничев, российский интернет-омбудсмен

Ранее The Village рассказывал о том, как зарабатывать на криптовалютах.