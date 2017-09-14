Средняя заработная плата российских женщин значительно ниже, чем у мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

28 % составила разница между

зарплатами мужчин и женщин в России

Так, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин составляла 38,6 тысячи рублей, а у женщин — 28 тысяч рублей. Отмечается, что в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60 % от мужской, а в 2017 году — 72 %.

По словам Голодец, женщины работают во всех отраслях. Наименьшая разница в зарплатах — в сфере образования, однако среди кандидатов наук женщины составляют 41 %, а среди докторов наук — 25 %. В политике женщин еще меньше — 15 % в Госдуме, 17 % в Совете Федерации, 10 % в правительстве.

«Сравнения с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России», — заявила вице-премьер. По ее словам, по этому показателю Россия уступает не только странам Запада, но и Азербайджану, Таджикистану и Киргизии.

Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества — приоритетное направление государственной политики России, подчеркнула она.