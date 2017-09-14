В департаменте развития новых территорий столицы подсчитали объем инвестиций в Новую Москву и сколько еще денег планируется вложить на развитие новых присоединенных территорий. Соответствующая информация размещена на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

780 000 000 000 рублей проинвестировали в развитие Новой Москвы

При этом только 120 миллиардов рублей из этих вложений — из средств городского бюджета.

Кроме того, стало известно, что в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) до 2035 года вложат еще 8 триллионов рублей. Отмечается, что предполагаемый объем инвестиций вырос с 7 триллионов рублей, так как привлекательность этих территорий растет.

«До 2035 года здесь ожидается бурный рост строительства как жилья, так и объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Например, к этому времени планируется построить более 20 станций и около 70 километров линий метро, 24 транспортно-пересадочных узла, 178 километров трамвайных линий, 125 объектов здравоохранения, 110 школ и около 300 детских садов», — рассказал глава департамента Владимир Жидкин.

О том, как живется в Новой Москве спустя пять лет после присоединения, можно прочитать в материале The Village.