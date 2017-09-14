Арбитражный суд Москвы признал крупного российского обувного ритейлера Carlo Pazolini банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель временного управляющего Майи Яровиковой на суде заявил, что требования кредиторов к компании составляют 6,4 миллиардов рублей.

Представитель Яровиковой сообщил, что согласно проведенному финанализу восстановление платежеспособности должника невозможно.

Из имущества у компании выявлены «небольшие денежные суммы на счетах», 26 автотранспортных средств и товары в обороте — обувь и аксессуары — на сумму более 1 миллиарда рублей.