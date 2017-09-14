Основатель Telegram Павел Дуров извинился за сбой в работе сервиса, произошедший вечером в среду, 13 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров объяснил неполадки огромным всплеском активности пользователей, превысившим пиковую нагрузку сервиса в пять раз. Из-за сбоя в одном из кластеров мессенджера, около 15 % пользователей испытывали проблемы с подключением с 20:45 до 21:10. Проблему полностью устранили к 22:00.

По словам основателя Telegram, команда разработчиков устранила узкие места в инфраструктуре мессенджера, чтобы подобная ситуация больше не возникла,