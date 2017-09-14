Средняя стоимость авиабилета на внутренних рейсах в России за год снизилась на 7,8 % и составила 9 300 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Представители сервиса отметили, что снижение цен привело к росту количества бронирований за тот же период времени на 46 %.

Самым популярным направлением остается Москва. Например, маршруты Москва — Набережные Челны и Москва — Оренбург показали самый высокий рост — 391 % и 279 % соответственно. Также в столицу стали чаще летать из Красноярска и Чебоксар: бронирования на этих направлениях выросли в два раза.

Вместе с тем интенсивно растет численность региональных маршрутов. Так, половина маршрутов из числа 20 наиболее быстро растущих связана с Санкт-Петербургом и Сочи.