Ассоциация компаний интернет-торговли предложила обязать иностранные онлайн-магазины платить НДС в России под угрозой блокировки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Предполагается, что новый налог будет действовать по аналогии с «налогом на Google», а его ставка составит 15,25 % от конечной цены товаров, доставляемых из-за рубежа. В случае с агрегаторами требование оплатить НДС сперва направят торговой площадке, чтобы она передала его конкретному продавцу. Если не поможет и это, налоговики смогут обратиться в суд и Роскомнадзор для ограничения доступа к сайту. После получения денег на разблокировку планируется отвести три дня.

В АКИТ пояснили, что введение налога позволит уравнять условия для отечественных и зарубежных онлайн-ретейлеров. Сейчас AliExpress, Amazon, eBay и другие заграничные продавцы освобождены от уплаты НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма.

Соответствующие предложения уже изучаются правительством. Это подтвердили в Минэкономразвития и Минфине.

Зарубежные ретейлеры предупреждают, что если законопроект примут, то это приведет к резкому сокращению ассортимента товаров, которые доставляют в Россию. «Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в страну», — пояснил глава eBay в России Илья Кретов. Кроме того, могут возникнуть проблемы с регистрацией продавцов в Федеральной налоговой службе. ФНС может физически не справиться с объемом работы, так как с Alibaba, например, работают 3,6 миллиона продавцов, а с eBay — более 1,5 миллиона.

Ранее The Village уже рассказывал, как введение НДС для иностранных интернет-магазинов отразится на ценах и всем рынке онлайн-торговли.