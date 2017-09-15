Министерство здравоохранения разрабатывает программу по развитию медицинского туризма в целях увеличения числа иностранных пациентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

Ведомство намерено сформировать несколько региональных кластеров, в том числе столичный, северо-западный и новосибирский. При этом уже определен список из 17 пилотных учреждений. Ожидается, что реализация программы позволит России в ближайшие десять лет войти в пятерку стран — лидеров медицинского туризма, увеличив число иностранных пациентов более чем в семь раз — до 500 тысяч человек в год.

Кроме того, в Минздраве полагают, что для обеспечения качества медицинских услуг необходимо создать рейтинг учреждений на основе показателей результатов лечения, а также оснащенности и квалификации персонала.

По данным министерства, в 2016 году объем медицинской помощи иностранцам составил более 1,5 миллиарда рублей, к услугам российских медиков обратились более 66 тысяч пациентов из-за рубежа. Около 60 % иностранных медтуристов составляют граждане стран Центральной Азии, а треть — пациенты из Европы.