«Яндекс» начнет сотрудничество с создателем анимационных проектов «Смешарики» и «Малышарики», компанией «Рики». Об этом The Village рассказали представители компании.

Фильмы в развлекательной форме ознакомят детей с интернет–технологиями — с компьютерным зрением, машинным обучением или устройством беспилотных машин. Героями проекта станут персонажи «Смешариков» и его спин-офф «Пин-код». Отмечается, что серии будут выпускать в форматах 2D и 3D.

Кроме того, компании планируют создать видеоблог, ведущими которого станут персонажи Пин и Биби вместе с представителями «Яндекса» или блогерами. Здесь на понятном детям языке будут рассказывать о технологиях и сервисах, которые сейчас в тренде.