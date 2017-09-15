Издание бывшего редактора «РБК», Forbes и «Ведомостей» Елизаветы Осетинской запустило собственный сайт. Об этом Осетинская написала у себя в фейсбуке. Раньше материалы издания выкладывались в социальных сетях.

«The Bell — это медийный стартап, родившийся во время моей стажировки в Стэнфорде в 2016–2017 гг. Мы с бывшими коллегами часто обсуждали, каким должно быть успешное деловое медиа на русском. Несмотря на проблемы индустрии и ситуацию с медиа в России, мы верим, что решение есть. Мы ориентируемся на бурно растущие медийные стартапы — Axios, The Information, Finimize и The Skimm», — говорится в материале Осетинской на сайте проекта.

Сейчас издание выпускает по два материала в день — в 10:00 и 20:30. В них рассказывается «о самом важном, что нужно знать человеку, который занят делом, стремится к успеху и хочет быть в курсе мировых трендов».