Владельцы популярного Telegram-канала «Бывшая», купившие его у автора проекта Артура Чапаряна в конце августа за 1,2 миллиона рублей, продали его за 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание vc.ru.

«Передал канал людям, которые опытнее меня в этой сфере, у которых штат сотрудников больше, они лучше смогут следить за ним», — рассказал бывший владелец проекта Юра Корб, объяснивший продажу тем, что «появилось много аспектов и нюансов».

По словам аккаунт-директора компании Combot Лизы Апрельской, покупателями выступили владельцы сообщества во «ВКонтакте» и Telegram-канала 4ch. Администраторы группы подтвердили vc.ru, что приобрели «Бывшую». Новые владельцы канала отказались раскрывать свои имена, отметив, что в основном занимаются арбитражем трафика.

Telegram-канал «Бывшая» с выдуманными сообщениями от бывшей девушки был создан в июне 2017 года стендап-комиком Артуром Чапаряном. За первые две недели на него подписались 35 тысяч человек. Сейчас число подписчиков канала превышает 75 тысяч человек.