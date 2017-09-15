Число работников научной сферы в России снизилось втрое в период с 1989 по 2016 год. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Сейчас в научной сфере работают 722,3 тысячи человек — около 1 % занятого населения страны.

Наибольшее снижение занятости зафиксировано в период с 1989 по 1999 год. Тогда его среднегодовой темп составлял 8,9 %. В период 2000 по 2016 год наблюдалась стабилизация этого процесса. Тогда снижение занятости находилось на уровне 1,3 %.

При этом с 2013 по 2015 годы наблюдался рост занятости в сфере науки до 1,7 %. Однако это не привело к формированию позитивного тренда. «В 2016 году зафиксировано сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 2,2 % по сравнению с предыдущим годом», — сказано в исследовании.

Уточняется, что 53,8 % научных кадров в России работают в предпринимательском секторе. В государственном секторе заняты 37,3 % научных кадров. Количество персонала, занимающегося исследованиями и разработками в сфере высшего образования увеличилось. Так, с 2000 по 2016 год оно выросло на 1,5 раза до 63 тысяч человек (8,7%). Меньше всего россиян работает в секторе некоммерческих организаций — всего 2 тысячи человек.