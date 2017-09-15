Агентство по страхованию вкладов считает, что большинство случаев банкротств российских банков вызвано «банальным воровством» денег и их выводом за рубеж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлию Медведеву.

Агентство, под управлением которого находились 642 кредитные организации, три четверти из которых лишились лицензии, пришло к такому выводу, проведя анализ по каждому случаю банкротства. «Порядка 80 % кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления», — отметила Медведева.

«По косвенным признакам, когда мы видим, что собственники после банкротства кредитных организаций сразу же уезжают и там безбедно живут, мы понимаем, что никакой бизнес их в России не держит», — заявила представитель АСВ, приведя в пример Внешпромбанк и Пробизнесбанк, признаки банкротства в которых, по ее словам, существовали за два года до отзыва лицензии. «Эти банки не финансировали бизнес собственников <…> Речь идет о планомерном выводе средств и использовании их в собственных корыстных целях», — пояснила Медведева

Вторым способом доведения до банкротства в агентстве назвали увеличение обязательств кредитной организации, когда собранные у физических лиц средства не отражаются на балансе. Кроме того, по данным АСВ, участились случаи фальсификации банками данных о выдаче кредитов. «Как только начинаешь взыскивать, приходят люди, которые говорят, что никогда не были клиентами этой кредитной организации», — рассказала Медведева.