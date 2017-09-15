Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: стоимость разработчика Angry Birds, завершение миссии Cassini и инвестиции акционера Uber в конкурента — сервис Lyft.

Маски для владельцев iPhone X

В китайском интернет-магазине Taobao появились специальные маски, защищающие владельца iPhone X от разблокировки телефона с помощью функции Face ID, основанной на технологии распознавания лиц. Цена на маски начинается от 200 рублей и доходит до 7 800 рублей.

Дрон для доставки крови

Ученые из университета Джона Хопкинса тестируют аппараты для транспортировки биологических образцов на беспилотных устройствах. Дрон для доставки крови пролетел 257 километров, установив тем самым новый рекорд среди подобных устройств. Отмечается, что образцы крови, взятые у 21 добровольца, сохранились после полета в хорошем состоянии.

Стоимость разработчика Angry Birds

Финская компания Rovio Entertainment, известная по мобильной игре Angry Birds, оценила себя в миллиард долларов перед IPO. Акции разработчика на бирже появятся по цене от 10,25 до 11,50 евро, что равносильно 12,22–13,7 доллара. За счет первичного размещения компания планирует привлечь порядка 30 миллионов евро.

Закрытие очередной криптовалютной биржи в Китае

Китайская криптовалютная биржа ViaBTC прекратит работу до конца месяца вслед за уже объявившей об аналогичном решении BTCC. Из-за этого курс биткоина обвалился почти на треть — с 4,6 тысячи, зафиксированных 8 сентября, до 3 тысяч долларов.

Инвестиции Google в главного конкурента Uber

Материнская компания Google — Alphabet — планирует вложить до миллиарда долларов в сервис такси Lyft, который является основным конкурентом Uber. Переговоры об инвестициях начались после скандала из-за возможного нарушения руководством Uber законодательства. Несмотря на то что Alpahbet с 2013 года является акционером и в самой Uber, отношения между ними испортились из-за разборок по поводу кражи интеллектуальной собственности у связанной с Google компанией Waymo.

Сгоревший зонд Cassini

Миссия зонда Cassini, длившаяся около 20 лет, завершилась разрушением межпланетной станции. Зонд, запущенный NASA в 1997 году, в 2004 году достиг Сатурна. В завершение миссии в апреле 2017 года станция пролетела между Сатурном и его кольцами — раньше этого не делал ни один аппарат, созданный человеком. Ученые надеются, что перед сгоранием Cassini передал данные о строении атмосферы Сатурна.