Компания «Яндекс» запустила платформу для бизнеса «Яндекс.Маршрутизация». Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia.

Новая платформа даст возможность компаниям строить маршруты, учитывая пробки и места их появления. Она также автоматически выбирает курьеров и создает отчеты об их перемещениях, а также оповещает клиентов о времени прибытия курьера «Яндекс.Такси».

Планируется, что платформа позволит компаниям, которые организуют доставку в городских условиях, работать эффективнее. «Мы уверены, что практически каждый городской бизнес — от ресторана, у которого есть доставка, до топливозаправочной компании — хочет снизить издержки на последней миле, то есть на последнем этапе доставки. В индустрии городской логистики для этого нет стандартизированных технологических решений, поэтому мы хотим предложить рынку свое», — заявил руководитель бизнес-направления геосервисов «Яндекса» Григорий Пивоваров.

Платформу уже используют в «Яндекс.Такси», а также в SAP и КПМГ.