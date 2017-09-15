Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть
Минэкономики уточнило макропрогноза на 2017 год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
«Мы решили немножко повысить цены на нефть, потому что мы видим, что они держатся выше уровня, который был запланирован — около 50 долларов за баррель, чуть более крепкий рубль. Но главное изменение, наш новый прогноз по инфляции на 2017 год — 3,2 %, мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3 %»,— заявил главы ведомства Максим Орешкин.
По его словам, в ведомстве решили внести изменения в прогноз после рекомендации премьера Дмитрия Медведева. Ранее согласно прогнозу, средняя цена на нефть должна была быть 49 долларов за баррель и инфляция на уровне 3,7 %.
Сентярьская инфляция год к году составит, по прогнозам ведомства, 3,1–3,3 %.
КомментарииПодписаться