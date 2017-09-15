Минэкономики уточнило макропрогноза на 2017 год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Мы решили немножко повысить цены на нефть, потому что мы видим, что они держатся выше уровня, который был запланирован — около 50 долларов за баррель, чуть более крепкий рубль. Но главное изменение, наш новый прогноз по инфляции на 2017 год — 3,2 %, мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3 %»,— заявил главы ведомства Максим Орешкин.

По его словам, в ведомстве решили внести изменения в прогноз после рекомендации премьера Дмитрия Медведева. Ранее согласно прогнозу, средняя цена на нефть должна была быть 49 долларов за баррель и инфляция на уровне 3,7 %.

Сентярьская инфляция год к году составит, по прогнозам ведомства, 3,1–3,3 %.