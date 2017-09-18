Цена лота на аукционах по продаже гаражей и гаражных боксов из имущества Москвы в среднем выросла в два раза с начала 2017 года. Об этом The Village сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

«Власти Москвы начали продавать гаражи с аукционов с апреля 2015 года, и тогда среднее превышение на торгах составляло 40 %. По итогам минувшего года этот показатель достиг отметки 50 %, а с начала 2017 года среднее превышение по одному лоту составляет 96 %», — уточнил глава департамента Геннадий Дегтев. При этом, по словам Дегтева, как и в прошлом году, на один лот в среднем претендуют два-три потенциальных покупателя.

Кроме того, отмечается, что помещения используют не только для хранения автомобилей. Представители малого бизнеса открывают, например, в гаражах автомастерские, мойки или создают локальное производство.

Наиболее востребованы у москвичей гаражи на севере города — 16 лотов, тогда как в ЦАО продано девять, а в СЗАО — семь объектов гаражного назначения.