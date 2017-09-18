Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продажа контрольного пакета акций журнала Rolling Stone, перезапуск BTC-E, стоимость мессенджера Slack, микрокапсулы для доставки лекарств и другие новости.

Стоимость Slack

Компания Slack Technologies Inc. — владелец корпоративного мессенджера Slack — привлекла 250 миллионов долларов от группы инвесторов. Привлеченные средства компания внесла в резерв. При этом весь Slack оценили в 5,1 миллиарда долларов.

Взлом CCleaner

Хакеры взломали приложение для очистки памяти компьютера CCleaner и похитили данные 2,3 миллиона пользователей со всего мира. Кто стоит за атакой — неизвестно. Сейчас приложением CCleaner пользуется около 130 миллионов человек.

Караоке-клуб Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров 28 сентября открывает на Цветном бульваре в Москве караоке-клуб «Филармония». Заведение будет работать по клубным картам. При этом список желающих попасть в него уже закрыт. Другие подробности о «Филармонии» не раскрываются.

Продажа контрольного пакета акций журнала Rolling Stone

Основатель журнала Rolling Stone Янн Веннер планирует продать контрольный пакет акций издания. Покупателей ищет сын Янна Веннера, Гус. Потенциальный покупатель Rolling Stone — издательство American Media, которое уже купило Us Weekly и Men’s Journal, которые входят в один холдинг с журналом.

Перезапуск BTC-E

Представители закрывшейся криптовалютной биржи BTC-E объявили о возобновлении деятельности под новым названием — WEX. В целях безопасности площадка будет работать в тестовом режиме от трех до семи рабочих дней. В этот период установлены суточные лимиты на вывод средств.

При этом представители биржи подчеркнули, что новая биржа «никаким образом не соприкасалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always Efficient LLP».

Микрокапсулы для доставки лекарств

Ученые из Массачусетского технологического института создали технологию доставки лекарств с помощью микрокапсул. Она позволяет ввести сразу несколько доз лекарства или вакцины с помощью единственной инъекции.

Ученые уже протестировали работу микрокапсул на мышах. На следующем этапе лабораторных исследований проверят совместимость материала микрокапсул с настоящими лекарствами.