Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность создавать задания на платформе для поиска исполнителей бытовых работ YouDo. Раньше сервис работал только с частными лицами. Об этом сообщает vc.ru.

Так, выполнять задания от корпоративных пользователей смогут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. По данным компании, сейчас такой статус есть примерно у 20 % исполнителей.

Компании могут размещать задания и отбирать исполнителей самостоятельно или же воспользоваться услугами персонального менеджера, который возьмет на себя выбор исполнителя, контроль выполнения работ и решение организационных вопросов.

В течение лета функция работала в тестовом режиме. По словам представителей YouDo, за это время сервисом воспользовались более 150 компаний, в том числе сервис уборки Qlean, благотворительный фонд «Живи» и сеть «Додо пицца». Чаще всего функцию использовали ретейлеры и организации из банковской сферы, добавили в компании.