Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что история Антона Розенберга, обвинившего компанию в увольнении из-за конфликта с братом Павла Николаем, «на 90 % шизофазична». Об этом сообщает газета «Ведомости».

«От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю», — добавил Дуров в разговоре с «Роем!».

Он также заявил, что не является владельцем компании ООО «Телеграф», и подчеркнул, что она не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram. Розенберг утверждает, что именно через это юрлицо велась разработка сервиса. По его словам, фирма делила офис с социальной сетью «ВКонтакте» в доме Зингера. По данным системы СПАРК, владельцем ООО «Телеграф» является компания Telegraph Inc., зарегистрированная в Белизе.

Кроме того, Дуров опроверг заявления Розенберга о том, что ему принадлежит недвижимость в ЖК «Пятый элемент» в Санкт-Петербурге общей стоимостью более 500 миллионов рублей и личный автомобиль Maybach. «Это проверяется всевозможными реестрами», — напомнил он.

В ответ на это Розенберг заявил, что и квартиры, и машина могут быть оформлены не на Дурова. При этом он подчеркнул, что не обвиняет своего бывшего начальника во владении недвижимостью, так как это «не преступление».

18 сентября бывший сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, занимавший должность директора особых направлений, рассказал в своем блоге на Medium о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем, который якобы тайно ухаживал за его женой Екатериной. Она уже подтвердила, что согласна с изложенной мужем историей.

19 сентября в Санкт-Петербурге состоятся два судебных заседания — по иску Розенберга о его увольнении из «Телеграфа» и по иску самого «Телеграфа» о разглашении коммерческой тайны на 100 миллионов рублей.