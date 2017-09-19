Россвязь планирует создать реестр идентификаторов использующихся в России мобильных телефонов — IMEI. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета «Коммерсантъ».

Для идентификации смартфона будет использоваться абонентский номер и/или идентификатор сим-карты. Также в базе данных появятся белые и черные списки IMEI. Это позволит блокировать устройства с дублирующим IMEI и снизит количество краденых и нелегально ввезенных в Россию смартфонов.

«Есть несколько сценариев внесения данных в базу IMEI — например, телефоны могут заноситься туда при первой регистрации в сети. Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет, возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление», — пояснил гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев. При этом все нелегальные телефоны блокировать не станут: «В этом случае на 99 % мы накажем людей, а надо наказывать недобропорядочных игроков рынка», — добавил Грязев.

Предполагается, что над проектом будут работать на базе подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). Сейчас эта организация собирает перенесенные при смене оператора номера.

В роли заказчиков на разработку системы рассматриваются Минкомсвязь, Федеральная таможенная служба, Минпромторг и силовые ведомства. Финансирование предлагается обеспечить за счет федерального бюджета. Стоимость и сроки создания базы неизвестны.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, на данный момент дублированные IMEI содержат 5–10 % российских телефонов.