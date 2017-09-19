В октябре система «Яндекс.Авто» впервые появится на автомобилях марки Toyota. Об этом The Village сообщили в пресс-службе «Яндекcа».

«Яндекс.Авто» — это комплекс сервисов и технологий, объединенных в единое целое и адаптированных под автомобиль. «Реализовано по принципу виджетов на рабочем столе. В любой момент времени водитель сможет принять необходимое управление. Сервис предустанавливается в автомобиле при производстве», — рассказал руководитель автомобильного сервиса «Яндекса» Андрей Василевский.

Все компоненты системы получат голосовое управление. «Автомобиль может поприветствовать водителя, дать сводку по Москве, рассказать о погоде, какое время пути до работы, сколько пробок на пути», — добавил Василевский.

Уточняется, что осенью «Яндекс.Авто» установят и на машины компании Jaguar Land Rover. Помимо этого, «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Honda, Ford, Lada, Hyundai, Kia и другими компаниями.