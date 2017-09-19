Сервис Uber начал страховать пассажиров на 500 тысяч рублей. Однако пока в пилотном режиме. Об этом The Village сообщили в пресс-службе сервиса.

Эксперимент стартовал в Казани. Опция подключается автоматически в начале поездки. При этом страховка не рассчитана на пассажиров старше 75 лет.

Страхованием займется российский филиал фирмы Chubb. В Uber обещали, что стоимость поездки не изменится. В сервисе также уточнили, что сами будут покрывать издержки на страхование.

Эксперимент продлится до конца 2017 года. В будущем он может затронуть и другие регионы.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис «Яндекс.Такси» начал переговоры с крупнейшими страховыми компаниями о возможности страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездок.