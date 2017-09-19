Сеть кофеен «Шоколадница» инвестирует более 600 миллионов рублей в ребрендинг. Перезапуск сети займет два года, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что изменения затронут логотип, форму сотрудников, стандарты приготовления еды, интерьер, сервис и систему обучения персонала.

Новые точки сети оснастят зоной grab-and-go для выдачи заказов с собой, конвекционными печами и оборудованием для изготовления выпечки, за счет чего расширится меню. Здесь же откроются мини-магазины. Средний чек в обновленной «Шоколаднице» останется прежним (500 рублей в зале и 300 рублей при заказе навынос), обещают представители кофеен.

Первые четыре обновленные кофейни откроются в Москве уже в октябре. Тогда же проведут реконструкцию первой «Шоколадницы» на Большой Якиманке. После месячного тестирования в концепцию внесут необходимые корректировки. Остальные заведения — около 360 точек в России и СНГ —переоборудуют в течение двух лет.