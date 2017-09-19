Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение иска бывшего технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга к ООО «Телеграф». Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Судебное заседание было отложено в связи с неявкой ответчика и свидетелей», — отметили в пресс-службе. Новое заседание назначили на 24 октября.

Сумма заявленных исковых требований составляет около 462 тысяч рублей, добавили в суде. По данным издания «vc.ru», Розенберг хочет взыскать с бывшего работодателя более 1 миллиона рублей.

Ожидается, что слушание по ответному иску ООО «Телеграф» к Розенбергу также перенесут на более поздний срок по ходатайству истца. Компания требует, чтобы Розенберг выплатил 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Ранее Розенберг заявил, что его уволили из Telegram после конфликта с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его братом Николаем. Павел Дуров опроверг свою связь с ООО «Телеграф» и отметил, что Розенберг никогда не работал в Telegram. Дуров также добавил, что изложенная бывшим сотрудником «ВКонтакте» история «на 90 % шизофазична».