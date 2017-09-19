«Медуза», «Медиазона», The Bell и телеканал «Дождь» начали сбор средств в помощь Наталье Соколовой — матери журналиста «РБК» Александра Соколова. Его осудили по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

«Наш коллега, бывший журналист „РБК“ Александр Соколов сидит в тюрьме. Он получил три с половиной года колонии по делу об экстремистском сообществе“, — сказано в заявлении журналистов.

«Причины, впрочем, не имеют значения. Семья нашего осужденного коллеги оказалась в очень сложной ситуации. В колонии сидеть дорого, а теперь еще и в квартире требуется серьезный ремонт», — говорится в заявлении.

В связи с этим журналисты просят помочь матери Александра Соколова. Деньги можно перечислить на ее счет: Наталья Владимировна Соколова, Сбербанк России, № карты 5336 6900 8488 0105, № счета карты 40817810038065809304, БИК 044525225, Корр. счет 30101810400000000225, ИНН 7707083893, КПП 773601001.

Ранее сообщалось, что неизвестные сожгли квартиру журналиста агентства «РБК» Александра Соколова. По словам родственников Соколова, квартира сгорела почти полностью. Огнем уничтожены мебель, бытовая техника, сгорели находившиеся в квартире документы.

В августе журналист «РБК» Александр Соколов признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорен к трем c половиной годам колонии.

Гособвинение просило для Соколова четыре с половиной года колонии. Мухина прокуратура просила приговорить к четырем с половиной годам колонии, а Барабаша и Парфенова — к лишению свободы на четыре года.

По версии следствия, Соколов вместе с публицистом Юрием Мухиным, а также с Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым создал инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность экстремистской организации «Армия воли народа».